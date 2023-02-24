Yanis Karabelyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Karabelyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Karabelyov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yanis Karabelyov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yanis Karabelyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Karabelyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Karabelyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Karabelyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Karabelyov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Karabelyov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Karabelyov 23 Ocak 1996 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Янис Карабельов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Karabelyov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Yanis Karabelyov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yanis Karabelyov'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yanis Karabelyov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanis Karabelyov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Yanis Karabelyov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Karabelyov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Slavia Sofia

6 Eylül 2017 yılında Tsarsko Selo

31 Aralık 2017 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2021 yılında Kisvárda

Yanis Karabelyov kimdir

Yanis Karabelyov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Karabelyov şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Yanis Karabelyov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 8 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Yanis Karabelyov nereli

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