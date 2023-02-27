Yanis Lahrach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Lahrach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Lahrach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Lahrach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Lahrach 2 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Lahrach Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yanis Lahrach, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yanis Lahrach'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yanis Lahrach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanis Lahrach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yanis Lahrach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Lahrach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2022 yılında CS Fola Esch

Yanis Lahrach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Lahrach şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Saint-Mard, Virton, Sedan, Seraing

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.