Yanis Maronne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Maronne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Maronne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Maronne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Maronne 20 Nisan 2002 tarihinde Clermont-Ferrand şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Maronne Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC GLOBAL SPORT yapmaktadır. Yanis Maronne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yanis Maronne'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yanis Maronne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/yanis_maronne

Yanis Maronne Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yanis Maronne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanis Maronne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Maronne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Niort B

1 Temmuz 2020 yılında Chamois Niort

Yanis Maronne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Maronne şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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