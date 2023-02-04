Yanis Massolin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Massolin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Massolin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Massolin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Massolin 20 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen Fransa,Martinique uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Massolin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Yanis Massolin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yanis Massolin'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yanis Massolin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yanis Massolin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanis Massolin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Massolin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Meyrin FC II

1 Temmuz 2019 yılında FC City

30 Haziran 2020 yılında Meyrin FC II

1 Temmuz 2021 yılında Moulins-Yzeure

1 Temmuz 2022 yılında Clermont Foot

Yanis Massolin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Massolin şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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