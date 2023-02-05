Yanis Merdji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Merdji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Merdji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Merdji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Merdji 29 Ekim 1993 tarihinde Roanne şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Merdji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E CASTAGNINO yapmaktadır. Yanis Merdji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yanis Merdji'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yanis Merdji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yanis_merdji/

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Yanis Merdji Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yanis Merdji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Yanis Merdji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Merdji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında Domtac

1 Temmuz 2016 yılında FC Limonest

1 Ocak 2017 yılında Bourg-en-Bresse

1 Temmuz 2018 yılında AJ Auxerre

20 Ocak 2020 yılında Le Mans FC

30 Haziran 2020 yılında AJ Auxerre

25 Kasım 2020 yılında LB Châteauroux

2 Temmuz 2021 yılında Chamois Niort

Yanis Merdji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Merdji şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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