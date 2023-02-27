Yanis Ngbin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Ngbin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Ngbin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yanis Ngbin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yanis Ngbin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Ngbin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Ngbin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Ngbin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Ngbin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Ngbin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Ngbin 22 Ekim 1999 tarihinde Dimbokro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Lüksemburg,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Yanis N'Sréké Ange Jourès N'Gbin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Ngbin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yanis Ngbin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yanis Ngbin'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yanis Ngbin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanis Ngbin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Yanis Ngbin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Ngbin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2019 yılında Erpeldange

1 Temmuz 2020 yılında E. Ettelbrück

Yanis Ngbin kimdir

Yanis Ngbin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Ngbin şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Yanis Ngbin nereli

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