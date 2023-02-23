Yanis Pirvu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Pirvu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Pirvu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yanis Pirvu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yanis Pirvu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Pirvu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Pirvu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Pirvu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Pirvu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Pirvu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Pirvu 2 Nisan 2007 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Yanis Nikolas Christian Pîrvu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Pirvu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yanis Pirvu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Yanis Pirvu'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yanis Pirvu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanis Pirvu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Yanis Pirvu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Pirvu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2022 yılında FC Arges

Yanis Pirvu kimdir

Yanis Pirvu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Pirvu şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Yanis Pirvu nereli

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