Yanis Rahmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Rahmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Rahmani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yanis Rahmani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yanis Rahmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Rahmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yanis Rahmani

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Rahmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Rahmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Rahmani 13 Mayıs 1995 tarihinde Champigny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yanis Mouloud Rahmani Cordeiro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Rahmani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IGdreamsfootball yapmaktadır. Yanis Rahmani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yanis Rahmani'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yanis Rahmani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yanis_rahmani10/

Yanis Rahmaniboyu ve yaşı kaç

Yanis Rahmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yanis Rahmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yanis Rahmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Rahmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2014 yılında Sestao River

30 Haziran 2015 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2015 yılında Bilbao Athletic

31 Ağu 2015 yılında CD Tudelano

31 Aralık 2015 yılında Bilbao Athletic

1 Ocak 2016 yılında SD Leioa

30 Haziran 2016 yılında Bilbao Athletic

16 Temmuz 2016 yılında Sestao River

30 Haziran 2017 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2017 yılında CD Mirandés

3 Temmuz 2019 yılında UD Almería

2 Eylül 2019 yılında CD Lugo

21 Temmuz 2020 yılında UD Almería

1 Eylül 2020 yılında Málaga CF

30 Haziran 2021 yılında UD Almería

30 Temmuz 2021 yılında Eibar

Yanis Rahmani kimdir

Yanis Rahmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Rahmani şuan Eibar takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

APAChampigny (-2003)

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Yanis Rahmani nereli

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