Yanis Rucquois kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Rucquois Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Rucquois adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Rucquois Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Rucquois 18 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Rucquois Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Yanis Rucquois, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yanis Rucquois'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yanis Rucquois Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanis Rucquois isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yanis Rucquois Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Rucquois futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında UR La Louvière

31 Ocak 2022 yılında APS Zakynthos

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Yanis Rucquois Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Rucquois şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.