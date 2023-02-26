Yaniv Brik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaniv Brik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaniv Brik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaniv Brik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaniv Brik 28 Mayıs 1995 tarihinde Zichron Ja’akow şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da יניב בריק şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaniv Brik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TBH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yaniv Brik'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaniv Brik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaniv Brik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaniv Brik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaniv Brik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Maccabi Haifa

2 Ocak 2015 yılında H.Nazareth Illit

20 Ocak 2016 yılında Maccabi Haifa

21 Ocak 2016 yılında Hapoel Acre

30 Haziran 2016 yılında Maccabi Haifa

14 Ağustos 2017 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2018 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2018 yılında Maccabi Netanya

15 Ocak 2019 yılında Maccabi Haifa

16 Ocak 2019 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2019 yılında Maccabi Haifa

18 Ağustos 2019 yılında H Rishon leZion

2 Şubat 2020 yılında Maccabi Haifa

3 Şubat 2020 yılında Ramat haSharon

31 Temmuz 2020 yılında Maccabi Haifa

15 Kasım 2020 yılında Ness Ziona

9 Şubat 2021 yılında Hapoel Ikhsal

26 Ağustos 2021 yılında M. Bnei Reineh

Yaniv Brik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaniv Brik şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yaniv Brik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Haifa

İsrail U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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