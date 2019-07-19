Yankesiciler güvenlik kamerası kaydıyla yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yankesicilik yaptıkları güvenlik kameralarından tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, gelen yankesicilik ihbarları üzerine il merkezi ile bazı ilçelerde teknik takip çalışması yaptı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 4 şüpheliyi tespit etti. Yapılan incelemede bu kişilerin kullandığı aracın Balıkesir'in Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde bulunduğu belirlendi.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan görüşme sonucu söz konusu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, Ali G, Leyla G, Sevim G. ve Mehmet G. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerden Ali G'nin, Tekirdağ'da 9 ayrı suçtan, Leyla G'nin Tekirdağ, Edirne ve İstanbul'da 10 ayrı suçtan, Sevim G'nin İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Balıkesir ve Kırklareli illerinde toplam 49 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli Mehmet G'nin ise suç kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Kaynak: AA