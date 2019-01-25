Yankesicileri, düşündükleri cüzdan ele verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri semt pazarında meydana gelen yankesicilik ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, pazarda şüphelendikleri bir kadın ve erkeği takibe aldı. Şahısları durdurup kimlik kontrolü yapmak istedikleri sırada Ş.K. isimli kadının yere düşürdüğü cüzdanı inceleyen ekipler, cüzdanın başkasına ait olduğunu tespit etti.

Cüzdan, sahibine teslim edilirken, E.Ç. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

















Kaynak: AA