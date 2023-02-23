Yanko Angelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanko Angelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanko Angelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanko Angelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanko Angelov 29 Haziran 1993 tarihinde Pazardzhik şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Янко Атанасов Ангелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanko Angelov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yanko Angelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yanko Angelov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yanko Angelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanko Angelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanko Angelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanko Angelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lyubimets

18 Aralık 2013 yılında Montana

17 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Septemvri Sofia

10 Temmuz 2017 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2019 yılında Hebar P.

1 Ağustos 2020 yılında Montana

5 Ağustos 2021 yılında Maritsa

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2023 yılında Etar

Yanko Angelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanko Angelov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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