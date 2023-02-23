Yanko Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanko Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanko Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanko Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanko Georgiev 22 Ekim 1988 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Янко Иванов Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanko Georgiev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yanko Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yanko Georgiev'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yanko Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanko Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanko Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanko Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Pomorie

1 Temmuz 2006 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2008 yılında PFC Naftex

1 Ağustos 2009 yılında Pomorie

1 Temmuz 2011 yılında Chern. Burgas

1 Şubat 2014 yılında Master Burgas

1 Şubat 2015 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2015 yılında Pomorie

1 Temmuz 2016 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2017 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2021 yılında Tsarsko Selo

27 Ocak 2022 yılında Pirin

Yanko Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanko Georgiev şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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