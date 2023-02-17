Yankuba Minteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yankuba Minteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yankuba Minteh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yankuba Minteh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yankuba Minteh 22 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yankuba Minteh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Yankuba Minteh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 27 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Yankuba Minteh'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yankuba Minteh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yankuba Minteh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yankuba Minteh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yankuba Minteh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2022 yılında Odense BK U19

27 Ekim 2022 yılında Odense BK

Yankuba Minteh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yankuba Minteh şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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