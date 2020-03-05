’Yanlış anladı’ 3 kişiyi bıçakladı

Eskişehir'de, bir kafedeki iki grup arasında "yanlış anlama" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Yenibağlar Mahallesi Martı Sokakta yaşandı. Gece saat 01.00 sıralarında sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kafede iki grup arasında yanlış anlama nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle, taraflardan şüpheli O.Z.U. (23), önce A.C.'yi (21) sağ baldırından, ardından D.G.'yi (21) sağ kalçasından, daha sonra da A.G. (24) isimli şahsı sağ bacağından bıçakla yaralayıp suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralı gençler hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan adı geçenlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden firar eden şüpheli O.Z.U. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, kasten yaralama suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA