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  3. Yanlış anlaşılan ''göçük ''ihbarı tüm köylüyü ve ekipleri ayağa kaldırdı!

Yanlış anlaşılan ''göçük ''ihbarı tüm köylüyü ve ekipleri ayağa kaldırdı!

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir köyde, arazi üzerinde kepçe ile su çıkarma çalışması sırasında bir kişi, dizlerine kadar toprak altında kaldı. Kişi kurtarıldıktan sonra ikinci bir göçük olur diye yapılan ihbar yanlış anlaşılınca olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:49

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