Yanlış anlaşılan ''göçük ''ihbarı tüm köylüyü ve ekipleri ayağa kaldırdı!
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir köyde, arazi üzerinde kepçe ile su çıkarma çalışması sırasında bir kişi, dizlerine kadar toprak altında kaldı. Kişi kurtarıldıktan sonra ikinci bir göçük olur diye yapılan ihbar yanlış anlaşılınca olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hande Ataizi'nden şok sözler! ''Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum''
MSB açıkladı! ''Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'' testi geçti!
Tevfik Özlü'den koronavirüs salgında ikinci dalga gelir mi? sorusuna açıklama!
Bayram ikramlıklarının satışlarına koronavirüs darbesi!
18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:49
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT