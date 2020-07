Yanlış Beslenerek Kalbinizi "Kurban" Etmeyin

Ülkemiz için kurban bayramında kurban bayramının önemi büyüktür. Dini kuralların yerine getirilmesinin yanı sıra sofraların temel besin maddesini oluşturan etin uzun bir dönem tüketilecek olması anlamına da gelir. Bundan dolayı, saklama, pişirme koşullarına dikkat etmek gerekir.

Geleneksel olarak bayram sofralarında yoğun kırmızı et ve hayvansal besin tüketiminin artması, aşırı ve sağlıksız beslenme sonrası kalp - damar hastalığı olan kişilerde kalp krizi ataklarının arttığı gözlenmiştir. Özellikle kolesterolden zengin besinler kalp damar sağlığı için risk oluşturmaktadır.

Kırmızı et yüksek kalitede esansiyel amino grup asit içeren proteine sahip olan kırmızı et, önemli vitamin ve mineral kaynağıdır. Et ve türevleri; Tiamin, Riboflavin, Niasin, Biotin, B6, B12, Pantotenik asit gibi B kompleks vitaminler için önemli bir kaynaktır. Ayrıca Demir, Çinko, Manganez içinde mükemmel bir besindir.

Kırmızı et, içerdiği protein, vitamin ve mineraller ile vücut için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Günlük önerilen

-70 gr olup, bu miktardaki düzenli tüketimin kalp damar hastalığı ile ilişkisi gösterilmemiştir. Günlük 250 gr üzerinde et tüketen kimselerde risk çok daha fazladır. Aşırı miktarda kırmızı et ve sucuk, salam gibi işlenmiş et tüketen kişilerde kalp hastalıklarına bağlı yaşam süresi kısalmaktadır. Ayrıca bu kişilerde hipertansiyon, şeker hastalığı, böbrek hastalıkları ve bazı kanser türlerinde artış olmaktadır.

Aşırı et tüketen kimseleri bekleyen diğer tehlike ise ürik asit yüksekliğidir. Ürik asit damar sağlığını bozan, böbreklerde taş oluşumuna zemin hazırlayan ve Gut hastalığını tetikleyen bir metabolizma ürünüdür.

Et tüketiminde miktara ve sıklığına dikkat!

Etler sindirimi zor besinlerdir. Kurban eti kesildiği zaman onda ölüm sertliği denen bir olay olur. Hayvan eti strese girdiği için daha sert olur ve çözülmesi uzun zaman alır. Normal bir etin sindirimi 4 saat sürerken, yeni kesilmiş bir etin sindirimi 8 saati bulur. Yani yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluklara yol açar. Bu nedenle ilk gün kurban etleri hemen tüketilmemelidir. En az 24 saat bekletildikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemleriyle pişirerek tüketilmelidir.

Etin pişirilmesine dikkat!

Etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli "kanserojen maddelerin" oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemelidir. Etlerin tek başına değil de sebzelerle birlikte pişirilmesi veya tüketilmesi, besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntemdir.

Pişirme sırasında yağ ilavesi yapılmasına gerek yoktur. Etler çok yüksek ısılarda pişirilmemelidir. Etlerde dikkat edilecek diğer husus etin yanmamasına ve et ile ateşten arasında en az 15 cm mesafede ateşten uzak tutularak pişirilmesidir. Ateşe yakın pişen ve yanan etlerde besin değerinde kayıpların olmasına ve dumanın içinde yer alan zararlı maddelerin ete geçmesine ve yanan etlerde kanserojen maddeler artar ve bu da hastalıklara yol açmasına neden olur.

Sağlıklı ve huzurlu bayramlar..