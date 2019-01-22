Yanlış duruş boyun fıtığına zemin hazırlıyor

Milyonlarca insanın hayatını karartan boyun fıtıklarının bir çok belirti ile kendini belli ettiğini belirten Op.Dr. Kerem Bıkmaz, yanlış duruşun boyun fıtığına zemin hazırladığını söyledi.

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Hayatı çekilmez hale getiren boyun fıtıkları teknolojik aletlerin yanlış pozisyonda aktif kullanılması ve ayrıca işe bağlı konum nedeniyle artış gösteriyor. Üst (boyun) omurganızda bir disk problemi nedeniyle meydana gelen, rahatsız edici boyun ve kol ağrısı, uyuşukluk veya zayıflıktan dolayı acı çekiyor musunuz? Başınızı hafifçe döndürmek ağrılı mı veya olanaksız mı? Cerrahi olmayan bakım size yardım etmediyse size boyun fıtığına yönelik bir cerrahi tedavi gerekiyor olabilir. Herhangi bir ağrı rahatsız edici olabilir. Ancak, boyun veya kolunuzdaki sürekli ağrı ya da güçsüzlük, elinizi ve kolunuzu kullanmanızı kısıtlayabilir. Omurganın en hareketli parçası boyun bölümüdür. Hareketin fazla olması nedeniyle aşırı kullanmaya bağlı yıpranmaların meydana gelmesi ve günlük yaşamda olabilecek zedelenmeler nedeniyle boyun ağrılarına sık rastlanır" dedi.

Boyun omurlarının hareketini sağlayan eklemler arasındaki disklerin sinirlere baskı yapması sonucu boyuna ve kola yayılan ağrılara neden olduğunu ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, "Sık sık yaşanan boyun tutulmaları başlangıç aşamasındaki boyun fıtığının ilk belirtilerinden biridir. Özellikle rüzgara maruz kalınmadan ve herhangi bir zorlama yapmadan boyun tutulmaları yaşanıyorsa sebebi boyun fıtığı olabilir. Boyun fıtığının ağrıları boyunla birlikte kol, el, sırt ve omuz bölgelerine yayılma yapar. Boyun hareketlerini kısıtlar ve zorlaştırır. Sinir üzerinde meydana gelen baskı nedeniyle ellerde, kollarda güç kaybı yaşanabilir ve uyuşma ortaya çıkabilir. Tempolu ve yoğun çalışma ortamlarına, zorlama ve ağır kaldırmaya bağlı olarak ortaya çıkan bilen boyun fıtığı büyük ölçüde de stresle beraber gelen sinir kasılmaları nedeniyle de oluşuyor. Boyun fıtığı çoğunlukla; gazeteci, öğretmen, şoför, bedensel olarak ağır işler yapanlar ve masa başında çalışanlarda daha fazla görülür" diye konuştu.

"Boyun fıtığında teşhis oldukça önemli"

Yine gelişen teknoloji ile artan kullanım araçları sebebiyle yanlış duruş bozuklarına bağlı olarak boyun fıtıkları oluşabildiğini kaydeden Dr. Bıkmaz, "Boynun sürekli aynı pozisyonda ve yanlış bir şekilde kalması boyunda sorunlara yol açabiliyor. Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar boyun omurlarını olumsuz yönde etkiliyor. Bu teknolojik aletlere çok yakından bakmak başın ister istemez öne doğru eğilmesini ve omurga sisteminin düzeninin bozulmasına sebep oluyor. Bu konuda dikkatli olmak son derece önem taşıyor. Telefonda mesajlaşırken ya da tablette bir şeylere göz atarken de başın omuz hizasına geçmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Boyun fıtığı ikiye ayrılır. Rahatsızlığın daha yolun başında olan tedavi sürecindekiler ve ilerlemiş ameliyat durumunda olan boyun fıtıkları. Teşhisi oldukça önemlidir ve ağrının nasıl, ne şekilde geldiği de hastalığın teşhisinde önemli bir detaydır. Boyun fıtığında belirtiler dikkate alınmalı ve belirtiler hissedildiği takdirde zaman kaybetmeden bir beyin ve sinir cerrahına başvurmak gereklidir. Boyun fıtığı problemlerinin çoğu, cerrahi olmayan bakımla düzelir. Ancak birçok insan sadece boyun fıtığı cerrahisi sonrası ağrı ve güçsüzlükten kurtulur. Bu cerrahi sırasında cerrahınız, semptomlarınıza yol açan problemi tedavi edebilir. Cerrahinin de sınırları vardır; aşırı kullanım veya yaşlanmanın tüm etkilerini ortadan kaldıramaz. Ancak, hayatınızın kontrolünü tekrar kazanmanıza yardımcı olabilir" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA