"Yanlış gargara ağızda yara ve aftlara neden olabilir" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Cansın Çelebi, "Koronavirüs salgını nedeniyle ağız ve diş sağlığını korumak amacıyla evde yapılan yanlış gargaralar, dokuyu zedeleyerek ağızda yara ve aftlara neden olabilir." ifadesini kullandı.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle yaşanacak stresin ağızda aft veya ağız yaralarının oluşmasını tetikleyebileceğini kaydederek, böyle bir durumda önce yiyecek ve içecek alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Turunçgiller, domates, ananas, sirke gibi asidik yiyecek ve içeceklerden uzak durulmasının öneminden bahseden Çelebi, şu bilgileri verdi:

"Bu dönemde herkesin birbirine tavsiye ettiği sirke ile ağız gargarası aft veya ağız yaralarının oluşumunu arttıracak veya zedeleyecektir. Bunun yerine aft veya ağız yaraları oluşursa karbonatlı su ile ağız gargarası yaparak asidik ağız ortamı bazik hale getirilebilir. Bir çay bardağı içme suyuna bir çay kaşığı karbonat karıştırarak gargara elde edilebilir."





- Tuzlu suyla gargara önerisi





Çelebi, gargaraları yaparken aşırıya kaçarak ağız dokusunu zedelememek gerektiğini belirterek, günde iki kere dişleri fırçaladıktan sonra 20 saniye kadar gargara ile çalkalama yapıp tükürmenin ve sonrasında su ile çalkalamanın önemli olduğunu bildirdi.

Bu dönemde evlerde kolaylıkla uygulanabilecek tuzlu suyla gargara yapılmasını öneren Çelebi, şu açıklamalarda bulundu:

"Tuzlu su ile yapılan gargara uygulaması ağız içi yaralara da iyi gelecektir. Bir çay bardağı içme suyuna, bir çay kaşığı tuzu karıştırarak gargara yapabilirsiniz. Karantina öncesinde diş çekimi, implant tedavisi veya diş eti tedavisi görmüş kişiler bu bölgedeki yaralanmaları için de tuzlu su gargarası uygulayabilir. Hipertansiyon ve böbrek hastalarına tuzlu su gargarası yapmalarına önermiyorum."

Çelebi, koronavirüse karşı ağız içi dezenfeksiyonu için yüzde 0,2 povidon iyot veya yüzde 1 oksijenli su içeren gargaraların kullanılmasını önerdi.

Eczanelerde satılan oksijenli suya içme suyu karıştırarak bu gargaranın elde edilebileceğini kaydeden Çelebi, "Bir ölçek oksijenli suya, 2 ölçek içme suyu karıştırarak ağız gargarası olarak kullanılabilir. Ya da birkaç damla povidon iyot solüsyonu bir bardak içme suyuna damlatarak çalkalanabilir." ifadelerini kullandı.













Kaynak: AA