Yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür dilediler! Sonra da doğru kişiyi kaçırdılar!

İstanbul Kemerburgaz'da yurtdışından Türkiye'ye gelen iş adamını kaçırmak isteyen bir grup yanlışlıkla başka birisini kaçırmaya kalktı. Durumu fark edince ise özür dilemeye başlayan şahıslar ise sonrasında gelen kaçırmak istedikleri Zeki Oğuz kaçırdılar. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür dilediler! Sonra da doğru kişiyi kaçırdılar!

Olay geçtiğimiz hafta Eyüpsultan Kemerburgaz'da yaşandı. Almanya’da yaşayan ve Taksim’de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş adamı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi. İş adamı Oğuz Kemerburgaz'a bir markete girerek alışveriş yaptı. Oğuz, alışveriş yaptığı sırada ise araçtan inen saldırganlar, market önünde beklerken yanlışlıkla farklı kişinin etrafını sardı.

YANLIŞ KİŞİYİ KAÇIRIP ÖZÜR DİLEDİLER

Etrafını sardıkları kişinin kaçıracakları iş insanı Zeki Oğuz olmadığını anlayınca, kişiden özür dileyip serbest bıraktılar. İş adamı Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte saldırganlar, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Oğuz’a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz'un Kemerburgaz'daki bir markette alışveriş yaptıktan sonra şüpheliler tarafından araca bindirilip kaçırıldığını güvenlik kameralarından öğrendi.

Yanlış kişi kaçırdıklarını fark edip özür dilediler! Sonra da doğru kişiyi kaçırdılar!

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