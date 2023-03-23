Yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür dilediler! Sonra da doğru kişiyi kaçırdılar!

Olay geçtiğimiz hafta Eyüpsultan Kemerburgaz'da yaşandı. Almanya’da yaşayan ve Taksim’de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş adamı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi. İş adamı Oğuz Kemerburgaz'a bir markete girerek alışveriş yaptı. Oğuz, alışveriş yaptığı sırada ise araçtan inen saldırganlar, market önünde beklerken yanlışlıkla farklı kişinin etrafını sardı.
YANLIŞ KİŞİYİ KAÇIRIP ÖZÜR DİLEDİLER
Etrafını sardıkları kişinin kaçıracakları iş insanı Zeki Oğuz olmadığını anlayınca, kişiden özür dileyip serbest bıraktılar. İş adamı Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte saldırganlar, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Oğuz’a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz'un Kemerburgaz'daki bir markette alışveriş yaptıktan sonra şüpheliler tarafından araca bindirilip kaçırıldığını güvenlik kameralarından öğrendi.