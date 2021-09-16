Yanlış tıbbi müdahalede cinsel saldırı iddiası vardı! Sanığa 1 yıl 8 ay hapis

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili; 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Sonrasında savcılık tarafından resen tahliyesi gerçekleşti. Olay hakkında yapılan idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ve yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında ‘cinsel istismar’, jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında ise ‘delilleri yok etme’ suçundan dava açılmıştı. 3 sanığın Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanması devam ediyordu.

Serkan Durmaz, cinsel istismarla ilgili görülen davada olay günü Ç.B.’ye alkolün etkisinden kurtulması için damar yolu açarak serum verdiğini belirtmişti. Durmaz hakkında Ç.B.’nin avukatı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'cinsel saldırı' suçundan sonra müştekiyi etkisiz hale getirmek hedefiyle damar yolu açarak, serum enjekte ettiği yönünde şikayette bulunmuştu. Serkan D. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a aykırılık' suçundan 5 yıl hapis istemiyle ikinci dava açıldı.

Ankara 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması gerçekleşti. Tutuksuz sanık Serkan Durmaz’ın katılmadığı duruşmada Ç.B. ile taraf avukatları hazır bulundu. Müvekkilinin yardım amacıyla damar yolu açarak serum taktığını kabul ettiğini belirten sanık avukatı, "Müvekkilimin ilk yardım sertifikası var. Yardım amaçlı yaptığı eylemin suç olduğunu düşünmüyoruz. Beraatini talep ediyoruz" dedi.

"İZİNSİZ ŞEKİLDE DAMAR YOLU AÇILDI"

Ç.B. söz aldığında; kendisinin de bir veteriner hekim olduğunu, okulda insana müdahale edilmeyeceği yönünde dersler aldıklarını belirterek, , "İlk yardım kuralları; nefes yolu açmak, kalp masajı yapmak ve bu sırada 112’ye bilgi vermektir ya da en yakın hastaneye götürmektir ancak burada izinsiz bir şekilde damar yolu açarak serum takmak söz konusudur. 112 aranmadığı gibi yaklaşık 200 metre mesafede bulunan hastaneye de götürülmedim. Sabaha kadar alıkonuldum. Bu eylem ilk yardım için değil cinsel saldırı suçunu gizlemek için yapılmıştır. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diyerek şahsı suçladı. Sanık Serkan Durmaz mahkeme heyeti tarafından , 'yetkisiz tıbbi müdahalede bulunmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"BİRAZ OLSUN İÇİM FERAHLADI"

Ç.B. kararın biraz olsun içini ferahlattığını söylerken diğer davadan da en ağır şekilde ceza almalarını istediğini belirtti ve şunları ekledi: Bunlar yüzünden mesleğimi yapamıyorum. Hala büyük bir travma yaşıyorum. Bu, yıllar geçse de unutulacak bir şey değil. Benim içimi, adaletin yerini bularak en ağır cezayı almaları rahatladır. Bu karar, diğer davada tüm sanıkların ceza alması için bir umut oldu. Benim gibi böyle bir olay yaşayıp susmak zorunda kalanlara inşallah bu bir umut olur. Yaşadıklarımdan sonra beni yalnız bırakmayarak destek olan insanlara teşekkür ediyorum."