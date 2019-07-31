Yanlış yapılan üst geçit sökülmeye başlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi'nde yanlış yapılan üst geçit inşaatının sökümüne başlandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde Hüseyin Uysal'ın Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yapımına başlanan üst geçit inşaatı üzerindeki yüksek gerilim hattı ve bazı mahalle sakinlerinin itirazı üzerine durdurulmuştu. Üst geçit inşaatından yanlış planlama nedeniyle daha sonra vazgeçilmişti. Yaklaşık üç yıldır atıl vaziyette bekleyen üst geçit inşaatı bu sabah Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri tarafından sökülmeye başlandı. Elmatepe Mahallesi Muhtarı Yüksel Erkez, Kdz. Ereğli Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA