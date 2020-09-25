Yanlış yerde yattığını uyarısını yapan sağlıkçıya tekme, tokat ve makaslı saldırı!

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir sağlık çalışanı pansuman esnasında hastayı sedyenin yanlış tarafına yattığı için uyarmasının ardından hastanın yakınları tarafından tekme, tokat ve makaslı saldırıya uğradı. Saldırganlardan canını zor kurtaran sağlık çalışanı o dehşet anları anlattı.