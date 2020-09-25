Yanlış yerde yattığını uyarısını yapan sağlıkçıya tekme, tokat ve makaslı saldırı!
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümünde yaşanan olayda kolunda kesik şikayetiyle hastaneye gelen bir kişinin pansumanı sırasında sedyenin yanlış tarafına yattığı söyleyen sağlık çalışanı Celalettin Karabıyık, hasta ve kapının önünde bekleyen 4 yakını tarafından darp edildi. Tekme, tokat ve makas ile saldırıya uğrayan şahsı hastanedeki diğer vatandaşlar kurtardı. Olayın ardından kaçan saldırganlar için polis ekipleri inceleme başlatırken hastanede tedavi gören çalışan ise o anları kameralara anlattı.
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