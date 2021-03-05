Yanlışlıkla ilaç içen 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Alaplı ilçesinde bulunan bir evdeki ateş düşürücü ilaçlardan bir kutu içen 3 yaşındaki M.Ç. rahatsızlandı.

Küçük çocuk rahatsızlanmasının ardından Alaplı Devlet hastaneye kaldırıldı. Küçük M.Ç.'ye burada müdahalede bulunuldu.

İÇTİĞİ İLAÇLAR NEDENİYLE ZEHİRLENDİĞİ ANLAŞILDI

3 yaşındaki küçük çocuğun içtiği ilaçtan zehirlendiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan M.Ç., Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İçtiği ilaçlar nedeniyle zehirlendiği anlaşılan ve tedaviye alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.