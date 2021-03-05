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  3. Yanlışlıkla ilaç içen 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Yanlışlıkla ilaç içen 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. M.Ç. adlı 3 yaşındaki çocuk evde bulduğu hapları içti. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk ölümden döndü.

Yanlışlıkla ilaç içen 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Alaplı ilçesinde bulunan bir evdeki ateş düşürücü ilaçlardan bir kutu içen 3 yaşındaki M.Ç. rahatsızlandı.

Küçük çocuk rahatsızlanmasının ardından Alaplı Devlet hastaneye kaldırıldı. Küçük M.Ç.'ye burada müdahalede bulunuldu.

İÇTİĞİ İLAÇLAR NEDENİYLE ZEHİRLENDİĞİ ANLAŞILDI

3 yaşındaki küçük çocuğun içtiği ilaçtan zehirlendiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan M.Ç., Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İçtiği ilaçlar nedeniyle zehirlendiği anlaşılan ve tedaviye alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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