Yanlız yaşadığı evde ölü bulundu! Yaşlı adamın öldüğünü komşuları fark etti

Antalya'da hurdacılıkla geçimini sağlayan 73 yaşındaki Bekir Durmaz'a sabah saatlerinde karşı komşuları bakmaya geldi. Seslenmelerine cevap alamayan komşular, pencereden baktıklarında Durmaz'ı mutfakta kanepenin üzerinde hareketsiz şekilde duduğunu gördü.

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Yanlız yaşadığı evde ölü bulundu! Yaşlı adamın öldüğünü komşuları fark etti

Antalya'da 73 yaşındaki yaşlı adam, yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu.

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POLİS EKİPLERİNİN İNCELEMESİNİN ARDINDAN YAŞLI ADAMIN CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Olay, saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5719. Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan 73 yaşındaki Bekir Durmaz'a sabah saatlerinde karşı komşuları bakmaya geldi. Seslenmelerine cevap alamayan komşular, pencereden baktıklarında Durmaz'ı mutfakta kanepenin üzerinde hareketsiz şekilde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmaz'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, haberi duyup olay yerine gelen Durmaz'ın oğlu ve arkadaşı gözyaşlarını tutamadı.

KAYNAK: İHA

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