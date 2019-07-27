Haftasonu havanın nasıl olacağını merak edenler için işte il il hava durumu...

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu hafta sonu tahminleri belli oldu. Cuma günü yurdun bazı bölgelerinde hakim olan yağışlar hafta sonu tamamen kesilecek. Bazı bölgelerde ise sıcaklıklar 40 derecelere kadar çıkacak.

Hafta sonunun ilk gününde yurdun kuzey kesimlerindeki yağış tamamen bitecek. Batı Trakya, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar üst seviyelere çıkacak. Şanlıurfa’da sıcaklıklar 40 derecelere kadar ulaşacak. Hava durumu İstanbul’da 30, Ankara’da 32 İzmir’de ise 34 derece olacak.

27 TEMMUZ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

27 TEMMUZ HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

27 TEMMUZ RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

27 TEMMUZ MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu

27 TEMMUZ EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

27 TEMMUZ AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

27 TEMMUZ İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

27 TEMMUZ BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu

27 TEMMUZ ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı

27 TEMMUZ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

27 TEMMUZ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

27 TEMMUZ DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Fırtına beklenmiyor.