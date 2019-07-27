Yanmaya hazır olun! 40 dereceyi bulan sıcaklar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; haftasonu yurdun bazı bölgelerinde devam eden yağışlar kesilirken bazı illerde sıcaklıklar 40 derecelere kadar ulaşacak. Özellikle doğu bölgelerimizde sıcaklıklar üst seviyelere kadar çıkacak. İşte il il hava durumu
Haftasonu havanın nasıl olacağını merak edenler için işte il il hava durumu...
HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?
Hava durumu hafta sonu tahminleri belli oldu. Cuma günü yurdun bazı bölgelerinde hakim olan yağışlar hafta sonu tamamen kesilecek. Bazı bölgelerde ise sıcaklıklar 40 derecelere kadar çıkacak.
Hafta sonunun ilk gününde yurdun kuzey kesimlerindeki yağış tamamen bitecek. Batı Trakya, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar üst seviyelere çıkacak. Şanlıurfa’da sıcaklıklar 40 derecelere kadar ulaşacak. Hava durumu İstanbul’da 30, Ankara’da 32 İzmir’de ise 34 derece olacak.
27 TEMMUZ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
27 TEMMUZ HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
27 TEMMUZ RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
27 TEMMUZ MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu
27 TEMMUZ EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
27 TEMMUZ AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
27 TEMMUZ İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
27 TEMMUZ BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
27 TEMMUZ ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı
27 TEMMUZ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
27 TEMMUZ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
27 TEMMUZ DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Fırtına beklenmiyor.
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