Yann Baldez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Baldez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Baldez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Baldez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Baldez 21 Şubat 1999 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Yann David dos Santos Baldez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Baldez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yann Baldez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına - tarihinde katılmıştır. Yann Baldez'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yann Baldez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Baldez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yann Baldez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Baldez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2022 yılında IAPE FC

31 Aralık 2022 yılında Sampaio Corrêa

Yann Baldez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Baldez şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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