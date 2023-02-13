Yann Bodiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Bodiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Bodiger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Bodiger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Bodiger 9 Şubat 1995 tarihinde Sète şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Bodiger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Yann Bodiger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yann Bodiger'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yann Bodiger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yann Bodiger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yann Bodiger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Bodiger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Toulouse

29 Ocak 2019 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2019 yılında Toulouse

15 Temmuz 2019 yılında Cádiz CF

1 Şubat 2021 yılında Castellón

28 Temmuz 2021 yılında FC Cartagena

1 Temmuz 2022 yılında Granada

Yann Bodiger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Bodiger şuan Granada takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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