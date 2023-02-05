Yann Boe Kane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Boe Kane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Boe Kane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Boe Kane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Boe Kane 5 Nisan 1991 tarihinde Angoulême şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Boe Kane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMI yapmaktadır. Yann Boe Kane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yann Boe Kane'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yann Boe Kane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yann Boe Kane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yann Boe Kane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Boe Kane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vannes

1 Temmuz 2013 yılında AJ Auxerre

8 Ocak 2015 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2015 yılında Red Star FC

15 Temmuz 2016 yılında AC Ajaccio

1 Temmuz 2019 yılında Le Mans FC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2021 yılında Astra Giurgiu

16 Temmuz 2021 yılında Quevilly Rouen

Yann Boe Kane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Boe Kane şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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