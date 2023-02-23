Yann Emmanuel Affi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Emmanuel Affi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Emmanuel Affi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Emmanuel Affi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Emmanuel Affi 11 Kasım 1995 tarihinde Tiébissou şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Yann Emmanuel Affi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Emmanuel Affi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LUPUS yapmaktadır. Yann Emmanuel Affi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yann Emmanuel Affi'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yann Emmanuel Affi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vierayann/

Yann Emmanuel Affi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Emmanuel Affi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yann Emmanuel Affi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Emmanuel Affi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2017 yılında Torpedo Zhodino

1 Ocak 2020 yılında SC Gagnoa

15 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

2 Şubat 2022 yılında Gomel

1 Ocak 2023 yılında AC Oulu

Yann Emmanuel Affi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Emmanuel Affi şuan AC Oulu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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