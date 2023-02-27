Yann Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Ferreira 16 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Ferreira Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yann Ferreira, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yann Ferreira'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yann Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yann Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında US Hostert

Yann Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Ferreira şuan US Hostert takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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US Hostert (2012-)

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