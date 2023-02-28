Yann Fillion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Fillion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yann Fillion kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yann Fillion ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yann Fillion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Fillion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yann Fillion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Fillion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Fillion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Fillion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Fillion 14 Şubat 1996 tarihinde Ottawa, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Yann-Alexandre Fillion şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Fillion Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Yann Fillion, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yann Fillion'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yann Fillion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Fillion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Yann Fillion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Fillion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2015 yılında FC Montréal

1 Temmuz 2016 yılında FC Zürich

25 Şubat 2017 yılında Umeå FC

1 Aralık 2017 yılında FC Zürich

6 Nisan 2018 yılında Nest-Sotra IL

30 Haziran 2018 yılında FC Zürich

18 Temmuz 2018 yılında FC Aarau

31 Aralık 2018 yılında FC Zürich

21 Mart 2019 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2019 yılında FC Zürich

1 Ocak 2020 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2021 yılında AC Oulu

1 Ocak 2022 yılında IFK Mariehamn

31 Ocak 2023 yılında HFX Wanderers

Yann Fillion kimdir

Yann Fillion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Fillion şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Montreal Impact

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Yann Fillion nereli

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