Yann Hoffmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Hoffmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Hoffmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Hoffmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Hoffmann 2 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Hoffmann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yann Hoffmann'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yann Hoffmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Hoffmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yann Hoffmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Hoffmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hoffenheim Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında US Rumelange

13 Temmuz 2021 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Yann Hoffmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Hoffmann şuan US Hostert takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yann Hoffmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Rümelingen (Luxemburg), TSG 1899 Hoffenheim

Lüksemburg U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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