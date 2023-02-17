Yann Kasai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Kasai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Kasai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Kasai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Kasai 14 Nisan 1998 tarihinde Neuchâtel şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İsviçre,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Yann-Aimé Kasaï şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Kasai Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. Yann Kasai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yann Kasai'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yann Kasai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yakasai9

Yann Kasai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Kasai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yann Kasai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Kasai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Empoli U19

9 Eylül 2015 yılında Latina U19

30 Haziran 2016 yılında Empoli U19

1 Eylül 2016 yılında BSC YB U21

1 Mart 2017 yılında FC Breitenrain

18 Eylül 2017 yılında BSC YB U21

31 Aralık 2017 yılında FC Breitenrain

16 Şubat 2018 yılında BSC YB U21

5 Aralık 2018 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında Etoile Carouge

13 Temmuz 2021 yılında FC Dornbirn

9 Şubat 2022 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2022 yılında FC Biel-Bienne

Yann Kasai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Kasai şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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