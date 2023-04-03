Yann Kembo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Kembo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Kembo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Kembo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Kembo 20 Mart 2002 tarihinde Le Mans şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Yann Kembo Diantela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Kembo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Yann Kembo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yann Kembo'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yann Kembo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Kembo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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16 Temmuz 2019 yılında RC Lens B

3 Şubat 2023 yılında Sporting B

Yann Kembo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Kembo şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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