Yann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann 21 Şubat 1999 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yann David dos Santos Baldez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına - tarihinde katılmıştır. Yann'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yann Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2022 yılında IAPE FC

31 Aralık 2022 yılında Sampaio Corrêa

Yann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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