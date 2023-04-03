Yann Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yann Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yann Martin 5 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yann Martin Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yann Martin'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yann Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yann Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında AC Cambrai
1 Ocak 2022 yılında Valenciennes B
Yann Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yann Martin şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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