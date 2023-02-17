Yann Massombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Massombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Massombo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Massombo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Massombo 12 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Yann Massombo Litawumba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Massombo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footinveston yapmaktadır. Yann Massombo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yann Massombo'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yann Massombo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Massombo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yann Massombo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Massombo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında US Raon-l'Étape

1 Temmuz 2020 yılında FC 93 Bobigny

1 Temmuz 2021 yılında Orléans B

15 Ağu 2022 yılında Vierzon FC

9 Şubat 2023 yılında FC Biel-Bienne

Yann Massombo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Massombo şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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