Yann Matias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Matias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yann Matias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yann Matias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yann Matias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Matias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yann Matias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Matias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Matias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Matias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Matias 12 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Yann Matias Marques şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Matias Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Distinty Sports Management yapmaktadır. Yann Matias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yann Matias'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yann Matias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Matias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Yann Matias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Matias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2016 yılında Titus Petange

30 Haziran 2017 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2017 yılında Pr. Niederkorn

1 Ocak 2022 yılında US Mondorf

Yann Matias kimdir

Yann Matias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Matias şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Yann Matias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg U21 takımında 22 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yann Matias nereli

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