Yann Rolim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Rolim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Rolim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Rolim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Rolim 15 Mart 1995 tarihinde Osório şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yann Del Pino Rolim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Rolim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRM yapmaktadır. Yann Rolim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yann Rolim'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yann Rolim Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yann Rolim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yann Rolim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Rolim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Barra FC-SC

1 Temmuz 2014 yılında Vitória Setúbal

30 Haziran 2015 yılında Barra FC-SC

1 Temmuz 2015 yılında FSV Frankfurt

30 Haziran 2016 yılında Barra FC-SC

4 Ağu 2016 yılında Karlsruhe

30 Haziran 2017 yılında Barra FC-SC

31 Temmuz 2017 yılında Aalborg BK

30 Haziran 2018 yılında Barra FC-SC

27 Temmuz 2018 yılında Chapecoense

7 Ağu 2020 yılında Barra FC-SC

1 Mart 2021 yılında Joinville-SC

17 Ağu 2021 yılında Barra FC-SC

20 Ağu 2021 yılında CSA

31 Aralık 2022 yılında Barra FC-SC

1 Ocak 2023 yılında Tombense

Yann Rolim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Rolim şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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