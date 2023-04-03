Yann Sturm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Sturm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yann Sturm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yann Sturm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yann Sturm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Sturm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Sturm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Sturm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Sturm 21 Mart 2005 tarihinde doğmuştur.  Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Sturm Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yann Sturm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yann Sturm'nin SC Freiburg U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yann Sturmboyu ve yaşı kaç

Yann Sturm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Sturm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg U19

Yann Sturm kimdir

Yann Sturm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Sturm şuan SC Freiburg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Freiburg

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yann Sturm nereli

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