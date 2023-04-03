Yann Sturm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Sturm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yann Sturm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yann Sturm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.