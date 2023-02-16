Yannic Voigt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannic Voigt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannic Voigt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannic Voigt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannic Voigt 27 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannic Voigt Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini spielerberatung.de yapmaktadır. Yannic Voigt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yannic Voigt'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannic Voigt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannic Voigt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yannic Voigt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannic Voigt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında VfB Auerbach U19

1 Temmuz 2020 yılında VfB Auerbach

1 Temmuz 2021 yılında FSV Zwickau

Yannic Voigt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannic Voigt şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.