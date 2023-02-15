Yannick Adjoumani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Adjoumani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yannick Adjoumani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yannick Adjoumani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yannick Adjoumani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Adjoumani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yannick Adjoumani

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Adjoumani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Adjoumani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Adjoumani 29 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Adjoumani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Yannick Adjoumani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yannick Adjoumani'nin Östersunds FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yannick Adjoumaniboyu ve yaşı kaç

Yannick Adjoumani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yannick Adjoumani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Yannick Adjoumani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Adjoumani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2021 yılında Häcken

30 Kasım 2021 yılında ASEC Mimosas

8 Ocak 2022 yılında Häcken

4 Mart 2022 yılında Östersund

29 Kasım 2022 yılında Häcken

30 Kasım 2022 yılında ASEC Mimosas

8 Ocak 2023 yılında Östersund

31 Aralık 2023 yılında ASEC Mimosas

Yannick Adjoumani kimdir

Yannick Adjoumani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Adjoumani şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yannick Adjoumani nereli

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