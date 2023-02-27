Yannick Bastos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Bastos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Bastos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Bastos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Bastos 30 Mayıs 1993 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Bastos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Distinty Sports Management yapmaktadır. Yannick Bastos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Yannick Bastos'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yannick Bastos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Bastos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Bastos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Bastos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında US Rumelange

1 Ocak 2010 yılında Eint. Trier U17

1 Temmuz 2010 yılında Eint. Trier U19

1 Temmuz 2011 yılında US Rumelange

1 Temmuz 2012 yılında Differdange 03

29 Ocak 2014 yılında Bolton

16 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2018 yılında Pr. Niederkorn

Yannick Bastos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Bastos şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yannick Bastos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Union Sportive Rumelange, SV Eintracht Trier 05

Lüksemburg takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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