Yannick Biagui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Biagui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yannick Biagui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yannick Biagui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yannick Biagui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Biagui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yannick Biagui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Biagui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Biagui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Biagui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Biagui 21 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur.  Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Biagui Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yannick Biagui'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yannick Biagui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Biagui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Yannick Biagui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Biagui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında UN Käerjeng 97

Yannick Biagui kimdir

Yannick Biagui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Biagui şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yannick Biagui nereli

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