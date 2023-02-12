Yannick Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Carrasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yannick Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yannick Carrasco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yannick Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Carrasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yannick Carrasco

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Carrasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Carrasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Carrasco 4 Eylül 1993 tarihinde Ixelles şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Belçika,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yannick Ferreira Carrasco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Carrasco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pini Zahavi yapmaktadır. Yannick Carrasco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yannick Carrasco'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yannick Carrasco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CarrascoY21

http://www.instagram.com/yannickferreiracarrasco/

http://www.facebook.com/YannickCarrascoOfficial/?ref=br_rs

Yannick Carrascoboyu ve yaşı kaç

Yannick Carrasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yannick Carrasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 30.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yannick Carrasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Carrasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında KRC Genk Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında KRC Genk U17

1 Temmuz 2010 yılında Monaco U19

1 Temmuz 2011 yılında Monaco B

1 Temmuz 2012 yılında Monaco

10 Temmuz 2015 yılında Atlético Madrid

26 Şubat 2018 yılında DL Yifang

31 Ocak 2020 yılında Atlético Madrid

24 Ağu 2020 yılında DL Pro

8 Eylül 2020 yılında Atlético Madrid

Yannick Carrasco kimdir

Yannick Carrasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Carrasco şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stade Everois RC (1999–2001)

Yannick Carrasco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika takımında 11 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 62 maçta 8 gol atmıştır.

Belçika U21 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yannick Carrasco nereli

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