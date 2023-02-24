Yannick Dao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Dao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yannick Dao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yannick Dao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yannick Dao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Dao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yannick Dao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Dao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Dao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Dao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Dao 4 Aralık 1998 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Burkina Faso,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Yenbenou Yannick Arold Júnior Dao şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Dao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IOVINO FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Yannick Dao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yannick Dao'nin FK Podgorica ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannick Dao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Dao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yannick Dao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Dao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

31 Ocak 2019 yılında AD Santa Rosa

4 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2020 yılında Rabotnicki

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ağustos 2022 yılında FK Podgorica

Yannick Dao kimdir

Yannick Dao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Dao şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Yannick Dao nereli

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