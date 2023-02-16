Yannick Deichmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Deichmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Deichmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Deichmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Deichmann 13 Ağu 1994 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Deichmann Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Yannick Deichmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yannick Deichmann'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannick Deichmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Deichmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Deichmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Deichmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2011 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2012 yılında B. Dortmund U19

11 Temmuz 2013 yılında St. Pauli II

1 Temmuz 2016 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2017 yılında VfB Lübeck

1 Temmuz 2021 yılında 1860 München

Yannick Deichmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Deichmann şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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