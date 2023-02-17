Yannick Loemba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Loemba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Loemba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Loemba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Loemba 21 Nisan 1990 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kongo,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Yannick Gaby Loemba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Loemba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Yannick Loemba, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yannick Loemba'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannick Loemba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Loemba10

Yannick Loemba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Loemba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Loemba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Loemba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2014 yılında RAEC Mons

1 Temmuz 2015 yılında KV Oostende

31 Ağu 2016 yılında OH Leuven

30 Haziran 2017 yılında KV Oostende

8 Ağu 2017 yılında Adana Demirspor

10 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2018 yılında Dundee United

31 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında RAEC Mons 44

1 Temmuz 2022 yılında RFC Lüttich

Yannick Loemba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Loemba şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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